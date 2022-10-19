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В посольстве Италии рассказали об условиях получения шенгенской визы для россиян

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От граждан России не требуется предоставление выписки со счёта европейского банка для подачи документов на туристическую шенгенскую визу в Италию.
В посольстве Италии рассказали об условиях получения шенгенской визы для россиян
  • AP
  • © Luca Bruno

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итальянское посольство в Москве.

«Италия не требует выписки с европейского счёта. Однако Италия требует чётких доказательств наличия достаточных финансовых средств для оплаты пребывания в Италии», — пояснили в посольстве.

Как говорится в материале, банковские выписки проверяются, при обнаружении подделки в визе отказывают.

17 октября стало известно, что для получения шенгенской визы в Германию россиянам необходимо предоставить выписку из банка, действующего в странах Евросоюза.

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