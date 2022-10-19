В посольстве Италии рассказали об условиях получения шенгенской визы для россиян
- AP
- © Luca Bruno
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итальянское посольство в Москве.
«Италия не требует выписки с европейского счёта. Однако Италия требует чётких доказательств наличия достаточных финансовых средств для оплаты пребывания в Италии», — пояснили в посольстве.
Как говорится в материале, банковские выписки проверяются, при обнаружении подделки в визе отказывают.
17 октября стало известно, что для получения шенгенской визы в Германию россиянам необходимо предоставить выписку из банка, действующего в странах Евросоюза.