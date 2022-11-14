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МИД: Россия запретила въезд для 100 граждан Канады

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Россия закрывает въезд для 100 граждан Канады на основе принципа взаимности. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.
МИД: Россия запретила въезд для 100 граждан Канады
  • РИА Новости

В числе тех, чьи имена попали в стоп-лист на постоянной основе, канадские чиновники, бизнесмены, активисты пробандеровских организаций, сотрудники медиа- и финансовых структур, вовлечённых в формирование агрессивного антироссийского курса.

Ранее в Канаде объявили о введении новых санкций в отношении России, в список вошли 23 человека

17 октября власти Канады расширили санкционный список в отношении России, добавив к нему ещё 34 физических лица и одно юридическое.

30 сентября Канада внесла в список санкций против России 43 россиянина в связи с проведением референдума.

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