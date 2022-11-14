МИД: Россия запретила въезд для 100 граждан Канады
- РИА Новости
В числе тех, чьи имена попали в стоп-лист на постоянной основе, канадские чиновники, бизнесмены, активисты пробандеровских организаций, сотрудники медиа- и финансовых структур, вовлечённых в формирование агрессивного антироссийского курса.
Ранее в Канаде объявили о введении новых санкций в отношении России, в список вошли 23 человека.
17 октября власти Канады расширили санкционный список в отношении России, добавив к нему ещё 34 физических лица и одно юридическое.
30 сентября Канада внесла в список санкций против России 43 россиянина в связи с проведением референдума.