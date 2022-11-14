Канада вводит новые санкции против России
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Уточняется, что новые рестрикции затронут сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей, а также сотрудников некоторых российских тюрем.
17 октября власти Канады расширили санкционный список в отношении России, добавив к нему ещё 34 физических лица и одно юридическое.
В списке, в частности, оказались российские журналисты Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель и Кирилл Клеймёнов.
Кроме того, в санкционный список попали актёры Владимир Машков и Сергей Безруков.
Ранее, 30 сентября, Канада внесла в список санкций против России 43 россиян в связи с проведением референдума.