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Канада вводит новые санкции против России

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В Канаде объявили о введении новых санкций в отношении России, в список войдут 23 человека. Об этом говорится в заявлении офиса канадского премьер-министра Джастина Трюдо.
Канада вводит новые санкции против России
  • Gettyimages.ru

Уточняется, что новые рестрикции затронут сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей, а также сотрудников некоторых российских тюрем.

17 октября власти Канады расширили санкционный список в отношении России, добавив к нему ещё 34 физических лица и одно юридическое.

В списке, в частности, оказались российские журналисты Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель и Кирилл Клеймёнов.

Кроме того, в санкционный список попали актёры Владимир Машков и Сергей Безруков.

Ранее, 30 сентября, Канада внесла в список санкций против России 43 россиян в связи с проведением референдума.

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