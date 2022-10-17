Канада расширила санкционный список в отношении России

Власти Канады расширили санкционный список в отношении России, добавив к нему ещё 34 физических лица и одно юридическое.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Канады.

Как утверждают канадские власти, лица, в отношении которых применили антироссийские меры, «распространяют дезинформацию».

В списке, в частности, оказались российские журналисты Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель и Кирилл Клеймёнов.

Кроме того, в санкционный список попали актёры Владимир Машков и Сергей Безруков.

30 сентября Канада внесла в список санкций против России 43 россиянина в связи с проведением референдума.