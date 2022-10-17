Канада расширила санкционный список в отношении России
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Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Канады.
Как утверждают канадские власти, лица, в отношении которых применили антироссийские меры, «распространяют дезинформацию».
В списке, в частности, оказались российские журналисты Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель и Кирилл Клеймёнов.
Кроме того, в санкционный список попали актёры Владимир Машков и Сергей Безруков.
30 сентября Канада внесла в список санкций против России 43 россиянина в связи с проведением референдума.