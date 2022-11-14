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Байден не считает, что Китай в ближайшее время попытается силой взять Тайвань под контроль

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден не считает, что Китай в ближайшее время предпримет попытку силой взять Тайвань под контроль. Об этом он сказал после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.
Байден не считает, что Китай в ближайшее время попытается силой взять Тайвань под контроль
  • AP

«Я не считаю, что в ближайшее время будет предпринята попытка со стороны Китая вторгнуться в Тайвань», — сказал Байден на пресс-конференции в Индонезии, его слова приводит РИА Новости.

Си Цзиньпин вместе с этим заявил, что тайваньский вопрос является первой красной линией, которую нельзя пересекать.

В сентябре замдиректора ЦРУ США Дэвид Коэн заявил, что председатель КНР якобы поручил военным страны подготовиться к «захвату Тайваня» к 2027 году.

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