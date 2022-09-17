В ЦРУ заявили, что Си Цзиньпин поручил военным подготовиться к «захвату Тайваня» к 2027 году
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Как отмечает РИА Новости со ссылкой на слова Коэна, американская разведка ещё не до конца уверена в возможных планах Китая по Тайваню.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что ни одна страна в мире не имеет права судить тайваньский вопрос, Китай не потерпит иностранного вмешательства.
Президент России Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином осудил провокации США вокруг Тайваня.
28 августа агентство Reuters сообщило о проходе двух кораблей ВМС США — Chancellorsville и Antietam — через Тайваньский пролив впервые после роста напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.