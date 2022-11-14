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Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о желании поговорить с Путиным лицом к лицу

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хотела бы видеть российского лидера Владимира Путина на саммите G20, чтобы поговорить с ним «лицом к лицу».
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о желании поговорить с Путиным лицом к лицу
  • Gettyimages.ru

«Я бы хотела, чтобы президент Путин был здесь, чтобы мы могли поговорить с ним лицом к лицу», — цитирует её РИА Новости.

По мнению главы ЕК, подписание коммюнике на саммите «безусловно должно быть целью».

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее также заявил, что сожалеет о решении Путина не ехать на саммит. Решение президента не ехать на G20 связано с его графиком. Россию на саммите представляет глава МИД Сергей Лавров.

По информации Financial Times, заявление, которое страны G20 сделают по итогам саммита в Индонезии, не будет содержать жёстких осуждений Запада в адрес России из-за спецоперации на Украине.

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