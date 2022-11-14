Очевидица рассказала подробности взрыва в Стамбуле

Жительница Казани, которая находилась на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле в момент взрыва, произошедшего 13 ноября, рассказала подробности случившегося.

«Мы были буквально в нескольких метрах от (места. — RT) взрыва. Буквально за минуту до того, как всё произошло, я снимала видео, хотела показать, как много туристов сейчас находится в Стамбуле. Туристов было очень много, и, когда произошёл взрыв, среагировала в первую очередь служба скорой помощи. Одна за другой приезжали машины, в воздухе появилось несколько вертолётов с надписью «Полиция»… Люди стали бегать, началась серьёзная паника», — сообщила она в интервью «Бизнес Online».

По её словам, экстренные службы среагировали быстро, но не смогли грамотно организовать эвакуацию людей.

По последним данным, погибли шесть человек. Число пострадавших превысило 80.

Полиция Турции задержала человека, который оставил бомбу на улице.