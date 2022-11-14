Узнать больше

Очевидица рассказала подробности взрыва в Стамбуле

Короткая ссылка
Жительница Казани, которая находилась на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле в момент взрыва, произошедшего 13 ноября, рассказала подробности случившегося.
Очевидица рассказала подробности взрыва в Стамбуле
  • AP

«Мы были буквально в нескольких метрах от (места. — RT) взрыва. Буквально за минуту до того, как всё произошло, я снимала видео, хотела показать, как много туристов сейчас находится в Стамбуле. Туристов было очень много, и, когда произошёл взрыв, среагировала в первую очередь служба скорой помощи. Одна за другой приезжали машины, в воздухе появилось несколько вертолётов с надписью «Полиция»… Люди стали бегать, началась серьёзная паника», — сообщила она в интервью «Бизнес Online».

По её словам, экстренные службы среагировали быстро, но не смогли грамотно организовать эвакуацию людей.

По последним данным, погибли шесть человек. Число пострадавших превысило 80.

Полиция Турции задержала человека, который оставил бомбу на улице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить