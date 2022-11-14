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Боррель заявил, что ЕС пока не планирует новых санкций против Москвы

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Главы МИД ЕС не планируют принимать новые санкции против Москвы на встрече 14 ноября, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что ЕС пока не планирует новых санкций против Москвы
  • РИА Новости

«Не сегодня… Мы реагируем, продолжаем процедуру. Государства-члены выступают с предложениями, они изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию. Можете быть уверены, что мы не остановились», — цитирует его РИА Новости.

13 ноября глава Минфина США Джанет Йеллен допустила сохранение части антироссийских санкций по завершении конфликта на Украине.

Она также анонсировала санкции против российского ВПК.

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