Боррель заявил, что ЕС пока не планирует новых санкций против Москвы
- РИА Новости
«Не сегодня… Мы реагируем, продолжаем процедуру. Государства-члены выступают с предложениями, они изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию. Можете быть уверены, что мы не остановились», — цитирует его РИА Новости.
13 ноября глава Минфина США Джанет Йеллен допустила сохранение части антироссийских санкций по завершении конфликта на Украине.
Она также анонсировала санкции против российского ВПК.