Reuters: глава Минфина США Йеллен анонсировала санкции против российского ВПК

Глава Минфина США Джанет Йеллен анонсировала введение новых американских санкций.

Об этом сообщает Reuters.

По её словам, США введут новые санкции в отношении «транснациональной сети частных лиц и компаний, которые работали над закупкой военных технологий» для России.

Йеллен отметила, что санкции коснутся 14 физических и 28 юридических лиц.

Ранее Йеллен допустила сохранение части антироссийских санкций по завершении конфликта на Украине.

11 ноября в МИД России сообщили о введении персональных санкций в отношении 200 американских граждан в ответ на действия властей США.