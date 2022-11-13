В США допустили сохранение ряда антироссийских санкций по завершении конфликта на Украине

Глава Минфина США Джанет Йеллен допустила сохранение части антироссийских санкций по завершении конфликта на Украине.

«В контексте некоторого мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной. С учётом того, что произошло, мы бы посчитали, что некоторым санкциям, возможно, следует оставаться в силе», — сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Йеллен газете The Wall Street Journal.

Министр также отметила, что США могут воспользоваться нефтью из стратегических запасов в случае, если Россия сократит экспорт топлива.

Ранее глава американского Минфина сообщила, что Вашингтон считает допустимыми дальнейшие закупки Индией российской нефти по ценам выше установленного странами «Большой семёрки» механизма ограничения цен.