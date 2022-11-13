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В США допустили сохранение ряда антироссийских санкций по завершении конфликта на Украине

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Глава Минфина США Джанет Йеллен допустила сохранение части антироссийских санкций по завершении конфликта на Украине.
В США допустили сохранение ряда антироссийских санкций по завершении конфликта на Украине
  • AP
  • © Made Nagi/Pool Photo

«В контексте некоторого мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной. С учётом того, что произошло, мы бы посчитали, что некоторым санкциям, возможно, следует оставаться в силе», — сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Йеллен газете The Wall Street Journal.

Министр также отметила, что США могут воспользоваться нефтью из стратегических запасов в случае, если Россия сократит экспорт топлива.

Ранее глава американского Минфина сообщила, что Вашингтон считает допустимыми дальнейшие закупки Индией российской нефти по ценам выше установленного странами «Большой семёрки» механизма ограничения цен.

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