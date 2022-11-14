Посол Бродский осудил поддержку Киевом антиизраильских резолюций в ООН

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский осудил поддержку Киевом антиизраильских резолюций в ООН.

«Крайне разочаровывает поддержка Украиной резолюции ООН «Действия Израиля», которая отрицает связи евреев с Храмовой горой и требует консультативного заключения Международного суда», — сообщил он в Twitter.

Бродский отметил, что поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между Израилем и Украиной.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что страны Запада планируют «очередной желчный антироссийский приступ» на Генассамблее ООН: они продвигают проект резолюции о «привлечении России к ответственности, включая репарации Украине».