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Посол Бродский осудил поддержку Киевом антиизраильских резолюций в ООН

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Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский осудил поддержку Киевом антиизраильских резолюций в ООН.

«Крайне разочаровывает поддержка Украиной резолюции ООН «Действия Израиля», которая отрицает связи евреев с Храмовой горой и требует консультативного заключения Международного суда», — сообщил он в Twitter.

Бродский отметил, что поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между Израилем и Украиной.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что страны Запада планируют «очередной желчный антироссийский приступ» на Генассамблее ООН: они продвигают проект резолюции о «привлечении России к ответственности, включая репарации Украине».

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