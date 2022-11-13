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Вице-президент Турции сообщил, что бомбу в Стамбуле взорвала женщина

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По предварительным данным, бомбу в центре Стамбула взорвала женщина, власти рассматривают произошедшее как теракт, сообщил турецкий вице-президент Фуат Октай.
Вице-президент Турции сообщил, что бомбу в Стамбуле взорвала женщина
  • AP
  • © Can Ozer

«По нашим оценкам, это был террористический акт, в результате которого нападавший, которым, по нашим оценкам, была женщина, привёл в действие бомбу», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

По последним данным, число пострадавших при взрыве в Стамбуле выросло до 81, два человека находятся в тяжёлом состоянии.

Погибшими числятся шесть человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв в Стамбуле «пахнет терактом».

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