Вице-президент Турции сообщил, что бомбу в Стамбуле взорвала женщина
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«По нашим оценкам, это был террористический акт, в результате которого нападавший, которым, по нашим оценкам, была женщина, привёл в действие бомбу», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.
По последним данным, число пострадавших при взрыве в Стамбуле выросло до 81, два человека находятся в тяжёлом состоянии.
Погибшими числятся шесть человек.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв в Стамбуле «пахнет терактом».