Вице-президент Турции сообщил, что бомбу в Стамбуле взорвала женщина

По предварительным данным, бомбу в центре Стамбула взорвала женщина, власти рассматривают произошедшее как теракт, сообщил турецкий вице-президент Фуат Октай.

«По нашим оценкам, это был террористический акт, в результате которого нападавший, которым, по нашим оценкам, была женщина, привёл в действие бомбу», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

По последним данным, число пострадавших при взрыве в Стамбуле выросло до 81, два человека находятся в тяжёлом состоянии.

Погибшими числятся шесть человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв в Стамбуле «пахнет терактом».