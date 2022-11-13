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Пелоси считает, что Байден «стал отличным президентом» и должен идти на второй срок

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что президенту Джо Байдену следует выдвигаться на второй срок во время президентских выборов 2024 года. Она при этом отметила, что он «стал отличным президентом», который может похвастаться своим списком достижений.
Пелоси считает, что Байден «стал отличным президентом» и должен идти на второй срок
  • AP
  • © Vincent Thian

«Он стал отличным президентом, он так многого добился... Он сделал столько выдающихся вещей», — утверждала Пелоси в эфире ABC.

Среди заслуг Байдена она назвала создание рабочих мест, преодоление пандемии коронавируса и решимость в борьбе с климатическими проблемами.

При этом решения администрации Байдена сопровождались «инклюзивностью и разнообразием», подчеркнула Пелоси.

Сам Джо Байден ранее заявил о намерении бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году.

Вместе с этим около 54% американских избирателей не одобряют работу Байдена на посту президента, а 46% респондентов выразили уверенность, что проводимая им политика «причиняет вред» стране, сообщал телеканал CNN со ссылкой на данные экзитпола.

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