Пелоси считает, что Байден «стал отличным президентом» и должен идти на второй срок
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«Он стал отличным президентом, он так многого добился... Он сделал столько выдающихся вещей», — утверждала Пелоси в эфире ABC.
Среди заслуг Байдена она назвала создание рабочих мест, преодоление пандемии коронавируса и решимость в борьбе с климатическими проблемами.
При этом решения администрации Байдена сопровождались «инклюзивностью и разнообразием», подчеркнула Пелоси.
Сам Джо Байден ранее заявил о намерении бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году.
Вместе с этим около 54% американских избирателей не одобряют работу Байдена на посту президента, а 46% респондентов выразили уверенность, что проводимая им политика «причиняет вред» стране, сообщал телеканал CNN со ссылкой на данные экзитпола.