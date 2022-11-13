Туристы компаний Tez Tour, Pegas Touristik и «Интурист» не пострадали при взрыве в Стамбуле

Среди туристов компаний «Интурист», Tez Tour и Pegas Touristik пострадавших при взрыве в Стамбуле нет, заявили в компаниях.

«Среди пострадавших от взрыва на улице Истякляль в Стамбуле, по предварительной информации, наших туристов не было. Связываемся со всеми, всё в порядке, туристы на связи», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Интуриста».

Глава Pegas Touristik Анна Подгорная отметила, что жалоб и запросов в компанию по теме взрывов не поступало.

В Tez Tour заявили, что все отдыхающие в Стамбуле находятся в безопасности и проживают в отелях на удалении от места инцидента.

Взрыв произошёл днём на пешеходной улице Истикляль. Генеральная прокуратура города возбудила уголовное дело, рассматривается версия теракта.

По последним данным, погибли шесть человек, 53 получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что взрыв в Стамбуле «пахнет терактом».