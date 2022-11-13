США намерены через несколько недель объявить о новом пакете «помощи» Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты намерены через несколько недель объявить о новом пакете «помощи» Украине.

По его словам, данный пакет будет по размеру аналогичен предыдущим.

«Будет другой (пакет помощи. — RT) в ближайшие несколько недель... примерно того же масштаба, которого мы придерживались в течение последних нескольких недель и месяцев», — цитирует его РИА Новости.

Ранее NBC News сообщал, что президент США Джо Байден вышел из себя во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, который пожаловался на недостаточную военную помощь.

13 ноября член Республиканской партии США Марджори Грин заявила о желании проверить расходы, выделенные на помощь Украине.