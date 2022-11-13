Конгрессвумен Грин захотела «проверить каждый пенни», выделенный Украине

Член Республиканской партии США Марджори Грин заявила о желании проверить расходы, выделенные на помощь Украине.

«Я хочу проверить, на что ушёл каждый пенни из средств на Украину. Никто не возражает, правда?» — написала она в Twitter.

Ранее NBC News сообщал, что президент США Джо Байден вышел из себя во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, который пожаловался на недостаточную военную помощь.

Конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар после переизбрания в законодательный орган заявил, что продолжит блокировать все инициативы о выделении помощи Украине.