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Конгрессвумен Грин захотела «проверить каждый пенни», выделенный Украине

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Член Республиканской партии США Марджори Грин заявила о желании проверить расходы, выделенные на помощь Украине.
Конгрессвумен Грин захотела «проверить каждый пенни», выделенный Украине
  • Gettyimages.ru

«Я хочу проверить, на что ушёл каждый пенни из средств на Украину. Никто не возражает, правда?» — написала она в Twitter.

Ранее NBC News сообщал, что президент США Джо Байден вышел из себя во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, который пожаловался на недостаточную военную помощь.

Конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар после переизбрания в законодательный орган заявил, что продолжит блокировать все инициативы о выделении помощи Украине.

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