Байден скоординировал действия с Сеулом и Токио перед встречей с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином скоординировал действия с премьером Австралии Энтони Альбанезе, главой правительства Японии Фумио Кисидой и своим южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Это (переговоры с Кисидой и Юн Сок Ёлем. — RT) также была возможность для него провести двустороннюю встречу с каждым из двух лидеров, чтобы проконсультироваться по поводу его завтрашней встречи с председателем Си», — сказал он.

Ранее Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене заявил, что США будут соперничать с Китаем.

До этого Байден заявлял, что США не стремятся к конфликту с Китаем.