Узнать больше

Байден скоординировал действия с Сеулом и Токио перед встречей с Си Цзиньпином

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином скоординировал действия с премьером Австралии Энтони Альбанезе, главой правительства Японии Фумио Кисидой и своим южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем.
Байден скоординировал действия с Сеулом и Токио перед встречей с Си Цзиньпином
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Это (переговоры с Кисидой и Юн Сок Ёлем. — RT) также была возможность для него провести двустороннюю встречу с каждым из двух лидеров, чтобы проконсультироваться по поводу его завтрашней встречи с председателем Си», — сказал он.

Ранее Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене заявил, что США будут соперничать с Китаем.

До этого Байден заявлял, что США не стремятся к конфликту с Китаем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить