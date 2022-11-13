Байден скоординировал действия с Сеулом и Токио перед встречей с Си Цзиньпином
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана.
«Это (переговоры с Кисидой и Юн Сок Ёлем. — RT) также была возможность для него провести двустороннюю встречу с каждым из двух лидеров, чтобы проконсультироваться по поводу его завтрашней встречи с председателем Си», — сказал он.
Ранее Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене заявил, что США будут соперничать с Китаем.
До этого Байден заявлял, что США не стремятся к конфликту с Китаем.