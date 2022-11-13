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Байден заявил о намерении США соперничать с Китаем

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Президент США Джо Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене заявил, что США будут соперничать с Китаем.
Байден заявил о намерении США соперничать с Китаем
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден прокомментировал отношения между США и КНР, подчеркнув, что Соединённые Штаты будут активно конкурировать с КНР и высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР», — цитирует заявление РИА Новости.

Вместе с этим американский лидер заявил, что Вашингтон будет сохранять открытыми линии связи. 

Он также добавил, что США будут следить за тем, чтобы данное соперничество не переросло в конфликт.

Ранее Байден заявлял, что США не стремятся к конфликту с Китаем.

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