Байден заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем
«Мы не стремимся к конфликту с ними... На нас лежит ответственность за управление всё более интенсивной конкуренцией с Китаем», — цитирует его ТАСС.
Байден отметил готовность Вашингтона к жёсткой конкуренции и подчеркнул, что отношения необязательно должны перерасти в конфликт.
Ранее в Белом доме заявили о планах «эффективно конкурировать» с Россией и КНР.
Впоследствии администрация американского президента Джо Байдена опубликовала новую стратегию США по нацбезопасности. Главными целями в документе названы защита американцев и расширение экономических возможностей страны.
Также Соединённые Штаты намерены сдерживать «представляющую опасность» Россию и конкурировать с Китаем.