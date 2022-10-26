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Байден заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем

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Власти США и Китая несут ответственность за то, чтобы конкуренция между странами не переросла в конфликт, заявил американский президент Джо Байден.

«Мы не стремимся к конфликту с ними... На нас лежит ответственность за управление всё более интенсивной конкуренцией с Китаем», — цитирует его ТАСС.

Байден отметил готовность Вашингтона к жёсткой конкуренции и подчеркнул, что отношения необязательно должны перерасти в конфликт.

Ранее в Белом доме заявили о планах «эффективно конкурировать» с Россией и КНР.

Впоследствии администрация американского президента Джо Байдена опубликовала новую стратегию США по нацбезопасности. Главными целями в документе названы защита американцев и расширение экономических возможностей страны.

Также Соединённые Штаты намерены сдерживать «представляющую опасность» Россию и конкурировать с Китаем.

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