Экс-гендиректора обанкротившейся криптобиржи FTX допросила полиция Багамских островов
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«В субботу Сэм Бэнкман-Фрид из FTX был допрошен багамской полицией и регулирующими органами», — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
11 ноября в Соединённых Штатах криптобиржа FTX объявила о своём банкротстве.
Отмечается, что биржа потеряла за сутки $662 млн при загадочных обстоятельствах.
Соучредитель, экс-гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё своё состояние в размере $16 млрд.