Узнать больше

Экс-гендиректора обанкротившейся криптобиржи FTX допросила полиция Багамских островов

Короткая ссылка
Бывшего гендиректора криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который ранее объявил о банкротстве, допросила полиция Багамских островов.
Экс-гендиректора обанкротившейся криптобиржи FTX допросила полиция Багамских островов
  • Gettyimages.ru

«В субботу Сэм Бэнкман-Фрид из FTX был допрошен багамской полицией и регулирующими органами», — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

11 ноября в Соединённых Штатах криптобиржа FTX объявила о своём банкротстве.

Отмечается, что биржа потеряла за сутки $662 млн при загадочных обстоятельствах.

Соучредитель, экс-гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё своё состояние в размере $16 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить