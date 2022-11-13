Экс-гендиректора обанкротившейся криптобиржи FTX допросила полиция Багамских островов

Бывшего гендиректора криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который ранее объявил о банкротстве, допросила полиция Багамских островов.

«В субботу Сэм Бэнкман-Фрид из FTX был допрошен багамской полицией и регулирующими органами», — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

11 ноября в Соединённых Штатах криптобиржа FTX объявила о своём банкротстве.

Отмечается, что биржа потеряла за сутки $662 млн при загадочных обстоятельствах.

Соучредитель, экс-гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё своё состояние в размере $16 млрд.