Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал власти Вьетнама «занять ясную позицию» в отношении ситуации на Украине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Шольц назвал российскую спецоперацию на Украине нарушением международного права с опасными последствиями.

«Небольшие страны больше не могут ощущать себя в безопасности в свете действий их более крупных и сильных соседей», — сказал он.

Ранее бывший член Европейского парламента Клэр Дэйли заявила, что США развязали в Европе мощную пропагандистскую войну против России.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отверг замечания ряда стран G20 в отношении проводимой на Украине спецоперации, подчеркнув, что она призвана защитить мирное население.