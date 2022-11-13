Шольц призвал власти Вьетнама прояснить позицию государства по украинскому вопросу
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.
Шольц назвал российскую спецоперацию на Украине нарушением международного права с опасными последствиями.
«Небольшие страны больше не могут ощущать себя в безопасности в свете действий их более крупных и сильных соседей», — сказал он.
Ранее бывший член Европейского парламента Клэр Дэйли заявила, что США развязали в Европе мощную пропагандистскую войну против России.
Глава Минздрава Михаил Мурашко отверг замечания ряда стран G20 в отношении проводимой на Украине спецоперации, подчеркнув, что она призвана защитить мирное население.