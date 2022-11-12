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Мурашко отверг замечания ряда стран G20 в отношении спецоперации

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Глава Минздрава Михаил Мурашко отверг замечания ряда стран G20 в отношении проводимой на Украине спецоперации, подчеркнув, что она призвана защитить мирное население.
Мурашко отверг замечания ряда стран G20 в отношении спецоперации
  • AP

«Решительно отвергаем критические замечания, сделанные некоторыми странами G20 в отношении специальной военной операции Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мурашко, основанием для её проведения стало право на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

«Операция призвана защитить мирных жителей, которые не признали антиконституционный переворот в Киеве в 2014 году и на протяжении восьми последних лет подвергались военной агрессии», — пояснил он.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать делегацию России и бойкотировать её выступления на саммите G20.

Мурашко назвал недопустимой политизацию работы профильных советов G20.

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