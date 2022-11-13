Узнать больше

В Германии заявили, что США развязали в Европе мощную пропагандистскую войну против России

Короткая ссылка
Соединённые Штаты развязали в Европе одну из самых больших пропагандистских войн нашего времени против России. Об этом сообщила бывший член Европейского парламента Клэр Дэйли.
В Германии заявили, что США развязали в Европе мощную пропагандистскую войну против России
  • Gettyimages.ru

«Многие обвиняли Россию в пропаганде, но на самом деле всё диктуется финансируемыми США аналитическими центрами и СМИ», — заявила она в интервью Junge Welt.

Дэйли считает, что лучшей позицией для людей остаётся нейтралитет.

Она добавила, что причиной переворота на Украине в 2014 году стало отсутствие стабильности в регионе, которое подпитывали США и НАТО, чтобы ослабить Россию.

Ранее бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Рикардс рассказал, что американские элиты распространили ложную информацию про заявления президента России Владимира Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить