В Германии заявили, что США развязали в Европе мощную пропагандистскую войну против России
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«Многие обвиняли Россию в пропаганде, но на самом деле всё диктуется финансируемыми США аналитическими центрами и СМИ», — заявила она в интервью Junge Welt.
Дэйли считает, что лучшей позицией для людей остаётся нейтралитет.
Она добавила, что причиной переворота на Украине в 2014 году стало отсутствие стабильности в регионе, которое подпитывали США и НАТО, чтобы ослабить Россию.
Ранее бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Рикардс рассказал, что американские элиты распространили ложную информацию про заявления президента России Владимира Путина.