Соединённые Штаты развязали в Европе одну из самых больших пропагандистских войн нашего времени против России. Об этом сообщила бывший член Европейского парламента Клэр Дэйли.

«Многие обвиняли Россию в пропаганде, но на самом деле всё диктуется финансируемыми США аналитическими центрами и СМИ», — заявила она в интервью Junge Welt.

Дэйли считает, что лучшей позицией для людей остаётся нейтралитет.

Она добавила, что причиной переворота на Украине в 2014 году стало отсутствие стабильности в регионе, которое подпитывали США и НАТО, чтобы ослабить Россию.

Ранее бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Рикардс рассказал, что американские элиты распространили ложную информацию про заявления президента России Владимира Путина.