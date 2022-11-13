Политолог Бальбек: Европа находится под информационно-идеологическим гнётом Вашингтона
- РИА Новости
По мнению политолога, ни для кого не было тайной последние 20 лет, что западные СМИ сознательно очерняют Россию.
«Разве ещё в 2010 году европейские СМИ не захлёбывались в истерике, когда речь шла о России? Нас всегда там не считали равными себе, а американская пропаганда просто работала на благодатной почве. Так что я не верю тем, кто сейчас пытается создавать сенсации вокруг информационной войны против России», — сказал Бальбек.
Он уверен, что экс-депутат захотела привлечь к себе внимание и сыграть на сегодняшней ситуации вокруг Украины.
«Европа находится под информационно-идеологическим гнётом Вашингтона. И демонизация России является частью англо-саксонской политики для оправдания любой агрессии против нашей страны», — добавил собеседник RT.
Ранее бывший член Европейского парламента Клэр Дэйли заявила, что Соединённые Штаты развязали в Европе одну из самых больших пропагандистских войн нашего времени против России.
Дэйли считает, что лучшей позицией для людей остаётся нейтралитет.