Политолог Бальбек: Европа находится под информационно-идеологическим гнётом Вашингтона

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего члена Европейского парламента Клэр Дэйли о том, что США развязали в Европе мощную пропагандистскую войну против России.

По мнению политолога, ни для кого не было тайной последние 20 лет, что западные СМИ сознательно очерняют Россию.

«Разве ещё в 2010 году европейские СМИ не захлёбывались в истерике, когда речь шла о России? Нас всегда там не считали равными себе, а американская пропаганда просто работала на благодатной почве. Так что я не верю тем, кто сейчас пытается создавать сенсации вокруг информационной войны против России», — сказал Бальбек.

Он уверен, что экс-депутат захотела привлечь к себе внимание и сыграть на сегодняшней ситуации вокруг Украины.

«Европа находится под информационно-идеологическим гнётом Вашингтона. И демонизация России является частью англо-саксонской политики для оправдания любой агрессии против нашей страны», — добавил собеседник RT.

Ранее бывший член Европейского парламента Клэр Дэйли заявила, что Соединённые Штаты развязали в Европе одну из самых больших пропагандистских войн нашего времени против России.

Дэйли считает, что лучшей позицией для людей остаётся нейтралитет.