В МИД России заявили о планах добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT

Россия будет добиваться переподключения Россельхозбанка к SWIFT, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Он назвал этот вопрос ключевым, так как банк обеспечивает большую часть транзакций по сельскохозяйственным вопросам.

«Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперёд. Мы этот вопрос обсуждали и до этого... Мы над этим работаем, и мы будем этого добиваться», — цитирует Вершинина ТАСС.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, ранее Россия запросила снятие всех санкций Запада с Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что мир нуждается в российском зерне и удобрениях, зерновую сделку необходимо продлить.