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В МИД России заявили о планах добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT

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Россия будет добиваться переподключения Россельхозбанка к SWIFT, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
В МИД России заявили о планах добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT
  • РИА Новости

Он назвал этот вопрос ключевым, так как банк обеспечивает большую часть транзакций по сельскохозяйственным вопросам.

«Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперёд. Мы этот вопрос обсуждали и до этого... Мы над этим работаем, и мы будем этого добиваться», — цитирует Вершинина ТАСС.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, ранее Россия запросила снятие всех санкций Запада с Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что мир нуждается в российском зерне и удобрениях, зерновую сделку необходимо продлить.

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