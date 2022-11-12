В МИД России заявили о планах добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT
- РИА Новости
Он назвал этот вопрос ключевым, так как банк обеспечивает большую часть транзакций по сельскохозяйственным вопросам.
«Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперёд. Мы этот вопрос обсуждали и до этого... Мы над этим работаем, и мы будем этого добиваться», — цитирует Вершинина ТАСС.
Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, ранее Россия запросила снятие всех санкций Запада с Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что мир нуждается в российском зерне и удобрениях, зерновую сделку необходимо продлить.