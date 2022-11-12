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В Сербии установили мемориальную доску Николаю II за спасение сербской армии

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В сербском монастыре Рукумия неподалёку от города Пожаревац открыли мемориальную доску Николаю II Романову в благодарность за спасение армии и народа Сербии в Первой мировой войне.
В Сербии установили мемориальную доску Николаю II за спасение сербской армии
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, на ней высечены слова святого Николая Сербского: «Совесть наша обязывает нас плакать, когда русские плачут, и радоваться, когда русские радуются».

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие настоятель монастыря Рукумия иеромонах Симеон, советник посольства России в стране Владлен Зеленин, советник директора Русского дома в Белграде Георгий Энгельгардт и другие.

Ранее посольство России в Сербии сообщило об осквернении мемориала воинам-освободителям в Белграде.

Впоследствии полиция задержала виновных.

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