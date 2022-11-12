В Сербии установили мемориальную доску Николаю II за спасение сербской армии
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, на ней высечены слова святого Николая Сербского: «Совесть наша обязывает нас плакать, когда русские плачут, и радоваться, когда русские радуются».
В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие настоятель монастыря Рукумия иеромонах Симеон, советник посольства России в стране Владлен Зеленин, советник директора Русского дома в Белграде Георгий Энгельгардт и другие.
Ранее посольство России в Сербии сообщило об осквернении мемориала воинам-освободителям в Белграде.
Впоследствии полиция задержала виновных.