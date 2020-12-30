Неизвестные осквернили мемориал воинам-освободителям в Белграде

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Посольство России в Сербии сообщило об осквернении мемориала воинам-освободителям в Белграде.
Неизвестные осквернили мемориал воинам-освободителям в Белграде
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Глубоко потрясены варварским осквернением Вечного огня у мемориала «Освободителям Белграда». Налицо циничная попытка поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории, к прискорбию, приобрели системный характер», — цитирует заявление дипмиссии РИА Новости.

В посольстве допускают, что осквернившие мемориал «маргиналы-отщепенцы действовали по указке извне» и их целью было «внести разлад в братские отношения между нашими народами».

«Отмечаем незамедлительную реакцию на произошедшее руководства Сербии, правоохранительных органов государства, столичных властей, а также актива Союза объединений ветеранов Народно-освободительной войны (СУБНОР)», — добавили российские дипломаты.

Ранее в Тюмени привлекли к ответственности двух молодых людей, осквернивших мемориал «Вечный огонь».

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