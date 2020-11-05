В Тюмени привлекли к ответственности двух молодых людей, осквернивших мемориал «Вечный огонь»

Ленинский районный суд Тюмени привлёк к административной ответственности двух молодых людей, осквернивших мемориал «Вечный огонь».

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Инцидент произошёл 1 ноября 2020 года. Молодые люди ставили ноги на плиты памятника, а один из них бросил картонный стаканчик в огонь и прикурил сигарету.

Суд назначил наказание в виде административного ареста на пять и семь дней, передаёт megatyumen.ru.

В июле сообщалось, что в Пермском крае осквернили мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.