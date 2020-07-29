В Пермском крае осквернили мемориал воинам, павшим в годы войны
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Инцидент произошёл в Карагае. Запись была опубликована в интернете. Личность подростка уже установлена — это 13-летняя жительница соседней деревни.
«Свой поступок школьница объяснила тем, что хотела пошутить. С девочкой была проведена профилактическая беседа. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней её родители будут привлечены к административной ответственности», — уточнили в полиции.
Личность девушки, снимавшей ролик, устанавливается.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области завели дело в отношении девушек, сушивших одежду у Вечного огня.