В Пермском крае осквернили мемориал воинам, павшим в годы войны

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В Пермском крае осквернили мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
В Пермском крае осквернили мемориал воинам, павшим в годы войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошёл в Карагае. Запись была опубликована в интернете. Личность подростка уже установлена — это 13-летняя жительница соседней деревни.

«Свой поступок школьница объяснила тем, что хотела пошутить. С девочкой была проведена профилактическая беседа. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней её родители будут привлечены к административной ответственности», — уточнили в полиции.

Личность девушки, снимавшей ролик, устанавливается.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области завели дело в отношении девушек, сушивших одежду у Вечного огня.

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