В Кировской области завели дело в отношении девушек, сушивших одежду у Вечного огня
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43.
Статья — «Вандализм, совершённый группой лиц».
Как передаёт СвойКировский.рф, фотография инцидента появилась в интернете. В результате была организована проверка.
«Ход расследования уголовного дела находится на контроле лично у прокурора области», — рассказали в региональном надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Татарстане нашли подростка, забравшегося на памятник воинам-интернационалистам.