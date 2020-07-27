В Кировской области завели дело в отношении девушек, сушивших одежду у Вечного огня

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В Кировской области завели уголовное дело в отношении двух девушек, сушивших одежду у Вечного огня в столице региона.
В Кировской области завели дело в отношении девушек, сушивших одежду у Вечного огня
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

Статья — «Вандализм, совершённый группой лиц».

Как передаёт СвойКировский.рф, фотография инцидента появилась в интернете. В результате была организована проверка.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле лично у прокурора области», — рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Татарстане нашли подростка, забравшегося на памятник воинам-интернационалистам.

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