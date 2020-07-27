В Кировской области завели дело в отношении девушек, сушивших одежду у Вечного огня

В Кировской области завели уголовное дело в отношении двух девушек, сушивших одежду у Вечного огня в столице региона.

РИА Новости

Об этом сообщает progorod43. Статья — «Вандализм, совершённый группой лиц». Как передаёт СвойКировский.рф, фотография инцидента появилась в интернете. В результате была организована проверка. «Ход расследования уголовного дела находится на контроле лично у прокурора области», — рассказали в региональном надзорном ведомстве. Ранее сообщалось, что в Татарстане нашли подростка, забравшегося на памятник воинам-интернационалистам.