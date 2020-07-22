В Татарстане нашли подростка, забравшегося на памятник воинам-интернационалистам

Короткая ссылка
В Елабуге установили личность подростка, забравшегося на памятник воинам-интернационалистам.
В Татарстане нашли подростка, забравшегося на памятник воинам-интернационалистам
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Татарстану.

С мальчиком и его родителями проведена разъяснительная беседа. В отношении родителей также составлен административный протокол.

Материалы проверки передадут в комиссию по делам несовершеннолетних Елабужского района.

Ранее сообщалось, что полиция нашла подростков, потушивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле.

В ноябре 2018 года ФАН передавало, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении вандала, который закрасил мемориальную доску времён Великой Отечественной войны, размещённую на фасаде здания на Невском проспекте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить