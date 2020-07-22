В Татарстане нашли подростка, забравшегося на памятник воинам-интернационалистам

В Елабуге установили личность подростка, забравшегося на памятник воинам-интернационалистам.

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Татарстану.

С мальчиком и его родителями проведена разъяснительная беседа. В отношении родителей также составлен административный протокол.

Материалы проверки передадут в комиссию по делам несовершеннолетних Елабужского района.

Ранее сообщалось, что полиция нашла подростков, потушивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле.

В ноябре 2018 года ФАН передавало, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении вандала, который закрасил мемориальную доску времён Великой Отечественной войны, размещённую на фасаде здания на Невском проспекте.