Полиция нашла потушивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростков

Полиция нашла двух несовершеннолетних подростков, которые накануне потушили Вечный огонь в городе Нижний Тагил Свердловской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«Сотрудники полиции по делам несовершеннолетних по горячим следам установили подозреваемых подростков, которые потушили накануне Вечный огонь. Эта история вызвала широкий общественный резонанс. На установление личностей юных вандалов были ориентированы наряды полиции», — приводит РИА Новости слова руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Уточняется, что в ходе патрулирования полицейские нашли подходящего по приметам подростка и опросили его. Выяснилось, что это был один из фигурантов дела.

«Установить личность «партнёра» установленного юноши было делом техники для сыщиков. Тушителями огня на мемориале оказались два семиклассника из местной школы №4. Одному из них 13, а второму — 14 лет», — сказал Горелых.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по факту ЧП возбудил уголовное дело о вандализме.