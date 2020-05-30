СК возбудил дело по факту осквернения Вечного огня в Нижнем Тагиле

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Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения Вечного огня в городе Нижний Тагил Свердловской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
СК возбудил дело по факту осквернения Вечного огня в Нижнем Тагиле
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ («Вандализм»)», — говорится в сообщении.

По данным следователей, 29 мая неизвестный на территории мемориального комплекса «Аллея славы» в Нижнем Тагиле затушил пламя Вечного огня.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника.

Ранее было опубликовано видео с места происшествия.

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