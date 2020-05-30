СК возбудил дело по факту осквернения Вечного огня в Нижнем Тагиле
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ («Вандализм»)», — говорится в сообщении.
По данным следователей, 29 мая неизвестный на территории мемориального комплекса «Аллея славы» в Нижнем Тагиле затушил пламя Вечного огня.
На данный момент правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника.
Ранее было опубликовано видео с места происшествия.