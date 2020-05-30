СК возбудил дело по факту осквернения Вечного огня в Нижнем Тагиле

Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения Вечного огня в городе Нижний Тагил Свердловской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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