Полиция начала проверку из-за осквернения Вечного огня в Одинцове

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Сотрудники полиции организовали проверку по факту публикаций в социальных сетях фотографий, на которых неизвестный поставил ведро на Вечном огне в подмосковном Одинцове.
Полиция начала проверку из-за осквернения Вечного огня в Одинцове
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

«По информации и фотоматериалам, размещённым в одной из социальных сетей с надписью: «Вандалы осквернили Вечный огонь в Одинцове», сотрудниками полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу проводится проверка», — заявила она.

По её словам, полицейские устанавливают все подробности произошедшего и граждан, причастных к инциденту.

По данным агентства, в соцсетях 28 мая были размещены фотографии, на которых запечатлено, как один из мужчин поставил жестяное ведро на Вечный огонь и помешивал что-то в ведре с помощью швабры. При этом второй мужчина стоял рядом и наблюдал за происходящим.

Ранее полицейские возбудили уголовное дело по факту осквернения мемориала Великой Отечественной войны в городе Черноголовка Московской области.

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