Полицейские завели дело по факту осквернения мемориала в Подмосковье
- РИА Новости
«По факту осквернения обелиска воинской славы в городском округе Черноголовка возбуждено уголовное дело по статье 214 УК «Вандализм», — сказала она.
Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина, лицо которого скрыто капюшоном, наносит повреждения мемориалу. Он ногами сломал венок в виде красной звезды и раскидал цветы.
Сообщалось, что вандалом оказался 37-летний местный житель. Он был доставлен в отдел полиции.