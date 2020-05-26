Полицейские завели дело по факту осквернения мемориала в Подмосковье

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту осквернения мемориала Великой Отечественной войны в городе Черноголовка Московской области. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Подмосковью Татьяна Петрова.

«По факту осквернения обелиска воинской славы в городском округе Черноголовка возбуждено уголовное дело по статье 214 УК «Вандализм», — сказала она.

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина, лицо которого скрыто капюшоном, наносит повреждения мемориалу. Он ногами сломал венок в виде красной звезды и раскидал цветы.

Сообщалось, что вандалом оказался 37-летний местный житель. Он был доставлен в отдел полиции.



