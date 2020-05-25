СК начал проверку из-за осквернения мемориала в Подмосковье

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Следственный комитет организовал проверку в связи с действиями мужчины, разгромившего мемориал Великой Отечественной войны в городе Черноголовка Московской области.
СК начал проверку из-за осквернения мемориала в Подмосковье
  • РИА Новости

«Следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка», — заявили в подмосковном СК.

В сообщении говорится, что проверяется видеоролик из социальных сетей, на котором мужчина наносит повреждения возложенным к мемориалу Великой Отечественной войны конструкциям и цветам, после чего скрывается с места происшествия.

Следователи и полицейские устанавливают личность вандала.

Ранее прокуратура также начала проверку из-за осквернения мемориала в Черноголовке.

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