СК начал проверку из-за осквернения мемориала в Подмосковье

Следственный комитет организовал проверку в связи с действиями мужчины, разгромившего мемориал Великой Отечественной войны в городе Черноголовка Московской области.

«Следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка», — заявили в подмосковном СК.

В сообщении говорится, что проверяется видеоролик из социальных сетей, на котором мужчина наносит повреждения возложенным к мемориалу Великой Отечественной войны конструкциям и цветам, после чего скрывается с места происшествия.

Следователи и полицейские устанавливают личность вандала.

Ранее прокуратура также начала проверку из-за осквернения мемориала в Черноголовке.