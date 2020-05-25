Прокуратура начала проверку из-за осквернения мемориала в Подмосковье

Прокуратура организовала проверку по факту осквернения мемориала памяти погибших в Великой Отечественной войне в городе Черноголовка Московской области.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковной прокуратуры.

«Проведение проверки поручено Ногинской городской прокуратуре Московской области. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре Московской области на контроль», — указано в сообщении.

Как заявил источник агентства в правоохранительных органах, 23 мая неизвестный сломал венок и растоптал цветы возле мемориала в городском парке Черноголовки. Вандала сняли камеры видеонаблюдения.

В апреле полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в вандализме в храме на Васильевском острове.