В Петербурге завели дело по факту вандализма в храме на Васильевском острове
- РИА Новости
Как передаёт kp.ru со ссылкой на Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти, днём 29 марта 2020 года настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы обнаружил нанесённые на стене церкви надписи и обратился в полицию.
«По данному факту было возбуждено уголовное дело. После расследования, в шесть часов вечера 7 апреля, оперативники центра «Э» у дома 62 по 15-й линии Васильевского острова задержали подозреваемого в вандализме», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что подозреваемому избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.
Проверка и расследование по делу продолжаются.
Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трёх лет.
Ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что вандалы разгромили Могилу Неизвестного Солдата около города.