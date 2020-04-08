В Петербурге завели дело по факту вандализма в храме на Васильевском острове

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Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в вандализме в храме на Васильевском острове.
В Петербурге завели дело по факту вандализма в храме на Васильевском острове
  • РИА Новости

Как передаёт kp.ru со ссылкой на Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти, днём 29 марта 2020 года настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы обнаружил нанесённые на стене церкви надписи и обратился в полицию.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело. После расследования, в шесть часов вечера 7 апреля, оперативники центра «Э» у дома 62 по 15-й линии Васильевского острова задержали подозреваемого в вандализме», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что подозреваемому избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

Проверка и расследование по делу продолжаются.

Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трёх лет.

Ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что вандалы разгромили Могилу Неизвестного Солдата около города.

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