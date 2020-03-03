Вандалы осквернили Могилу Неизвестного Солдата под Севастополем

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что вандалы разгромили Могилу Неизвестного Солдата около города.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Новость, от которой сжимаются кулаки. Вандалы разгромили Могилу Неизвестного Солдата в посёлке Сахарная Головка. К сожалению, узнал об этом из СМИ, а не от тех, кто должен следить за территорией», — написал он.

По его словам, по факту произошедшего начата проверка. Памятник будет восстановлен к 9 Мая.

«А тем, кто это сделал, — позор и презрение», — отметил Развожаев.

Ранее вандалы осквернили 61 могилу на Сулажгорском кладбище в Петрозаводске.