Вандалы осквернили Могилу Неизвестного Солдата под Севастополем
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Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Новость, от которой сжимаются кулаки. Вандалы разгромили Могилу Неизвестного Солдата в посёлке Сахарная Головка. К сожалению, узнал об этом из СМИ, а не от тех, кто должен следить за территорией», — написал он.
По его словам, по факту произошедшего начата проверка. Памятник будет восстановлен к 9 Мая.
«А тем, кто это сделал, — позор и презрение», — отметил Развожаев.
Ранее вандалы осквернили 61 могилу на Сулажгорском кладбище в Петрозаводске.