Вандалы осквернили свыше 60 могил в Карелии

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Вандалы осквернили 61 могилу на Сулажгорском кладбище в Петрозаводске. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Вандалы осквернили свыше 60 могил в Карелии
  • РИА Новости

«Сообщение об осквернении 61 могилы на Сулажгорском кладбище поступило в полицию 15 февраля от смотрителя кладбища», — приводит РИА Новости его слова.

Уточняется, что злоумышленники закрасили глаза на портретах умерших. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК России («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

Ранее в Турции задержали шестерых вандалов, которые осквернили могилы христиан на кладбище Ортакёй. 

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