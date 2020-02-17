Вандалы осквернили свыше 60 могил в Карелии
- РИА Новости
«Сообщение об осквернении 61 могилы на Сулажгорском кладбище поступило в полицию 15 февраля от смотрителя кладбища», — приводит РИА Новости его слова.
Уточняется, что злоумышленники закрасили глаза на портретах умерших. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК России («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).
Ранее в Турции задержали шестерых вандалов, которые осквернили могилы христиан на кладбище Ортакёй.