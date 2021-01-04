В Сербии задержали осквернивших мемориал воинам-освободителям

Сербская полиция задержала виновных в осквернении мемориала воинам-освободителям в Белграде.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Сербии.

«Сотрудники Министерства внутренних дел в Белграде раскрыли осквернение памятника «Вечный огонь» и задержали двоих обвиняемых», — говорится в заявлении.

Отмечается, что задержаны двое юношей. Они обвиняются в том, что вылили цемент на памятник и оставили сверху мусорное ведро с надписью «Освободители? Нет, никогда».

«Есть подозрения, что ранее они повредили памятники в парке-крепости Калемегдан, нарисовав на них граффити с посланиями ненависти и нетерпимости», — добавили в ведомстве.

Ранее посольство России в Сербии сообщило об осквернении мемориала воинам-освободителям в Белграде.