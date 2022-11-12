Эрдоган заявил, что Запад нападает на Россию «почти без ограничений»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад во главе с США нападает на Россию «почти без ограничений».

«Россия — это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад, во главе с США, нападает на Россию почти без ограничений», — приводит РИА Новости его слова в самолёте по возвращению из Узбекистана.

Эрдоган добавил, что Россия оказывает этому сопротивление.

Турецкий лидер отметил, что «коридор мира» может быть открыт с помощью диалога о перемирии.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также на Крымском мосту являются сигналом о переходе Западом опасной черты.