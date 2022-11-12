Эрдоган заявил, что Запад нападает на Россию «почти без ограничений»
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«Россия — это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад, во главе с США, нападает на Россию почти без ограничений», — приводит РИА Новости его слова в самолёте по возвращению из Узбекистана.
Эрдоган добавил, что Россия оказывает этому сопротивление.
Турецкий лидер отметил, что «коридор мира» может быть открыт с помощью диалога о перемирии.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также на Крымском мосту являются сигналом о переходе Западом опасной черты.