В МИД России заявили, что атакой на Крымский мост Запад перешёл опасную черту

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также на Крымском мосту являются сигналом о переходе Западом опасной черты.

Об этом он заявил ТАСС.

«Если говорить об атаках на... «Северный поток — 2», на Крымский мост, то и здесь Запад очевидным образом перешёл очень опасную черту», — сказал он.

Грушко напомнил, что в той же доктрине НАТО говорится, что удар по критической инфраструктуре оценивается как полноценное нападение, предполагающее конвенциональный ответ.

«Очевидно, что устроители этих террористических актов понимают, на что шли», — добавил представитель МИД.

Ранее Грушко заявил, что у НАТО не вышло превратить Украину в «анти-Россию».