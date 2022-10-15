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В МИД России заявили, что атакой на Крымский мост Запад перешёл опасную черту

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Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также на Крымском мосту являются сигналом о переходе Западом опасной черты.
В МИД России заявили, что атакой на Крымский мост Запад перешёл опасную черту
  • РИА Новости

Об этом он заявил ТАСС.

«Если говорить об атаках на... «Северный поток — 2», на Крымский мост, то и здесь Запад очевидным образом перешёл очень опасную черту», — сказал он.

Грушко напомнил, что в той же доктрине НАТО говорится, что удар по критической инфраструктуре оценивается как полноценное нападение, предполагающее конвенциональный ответ.

«Очевидно, что устроители этих террористических актов понимают, на что шли», — добавил представитель МИД.

Ранее Грушко заявил, что у НАТО не вышло превратить Украину в «анти-Россию».

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