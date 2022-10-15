В МИД России заявили, что атакой на Крымский мост Запад перешёл опасную черту
- РИА Новости
Об этом он заявил ТАСС.
«Если говорить об атаках на... «Северный поток — 2», на Крымский мост, то и здесь Запад очевидным образом перешёл очень опасную черту», — сказал он.
Грушко напомнил, что в той же доктрине НАТО говорится, что удар по критической инфраструктуре оценивается как полноценное нападение, предполагающее конвенциональный ответ.
«Очевидно, что устроители этих террористических актов понимают, на что шли», — добавил представитель МИД.
Ранее Грушко заявил, что у НАТО не вышло превратить Украину в «анти-Россию».