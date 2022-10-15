В МИД России заявили, что у НАТО не вышло превратить Украину в «анти-Россию»

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что у НАТО не вышло превратить Украину в «анти-Россию».

«НАТО уже потерпело поражение на Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в «анти-Россию», — цитирует его ТАСС.

Таким образом Грушко прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что поражение Украины станет поражением Североатлантического альянса.

Он добавил, что альянс мог бы избежать эскалации конфликта, если бы после госпереворота в Киеве призвал бы украинские власти выполнять Минские соглашения, а не накачивал бы Украину оружием и подталкивал бы Киев к конфликту.

«Продолжение бомбардировок Донецка и Луганска и всё это вписывалось в сценарий демонизации России — поиска большого врага, без чего НАТО существовать не может», — сказал Грушко.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украину сделали инструментом для сдерживания России.