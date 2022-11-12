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Историк Зюсс назвал западных политиков нацистами, поддерживающими Украину против России

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Историк из Соединённых Штатов Эрик Зюсс в статье для издания Modern Diplomacy написал, что санкции против России и финансовая поддержка Киева показали истинное отношение западных политиков к своим гражданам.

«Нацисты всецело поддерживают Украину против России и преобладают среди западного истеблишмента. Потребителям и промышленным предприятиям в Великобритании, Европе и даже в самой Америке придётся заплатить высокую цену за нацистскую политику своих лидеров», — написал историк.

Зюсс также отметил, что Запад просчитался с введёнными против России санкциями и тем самым нанёс вред самому себе.

«Страны Евросоюза лишились самого дешёвого источника энергоресурсов, и теперь обычным европейцами придётся переплачивать из-за решения их правительств», — сказано в материале.

Ранее Джит Хир в статье для издания The Nation написал, что спецоперация России на Украине открыла два сейсмических разлома в мировой политике.

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