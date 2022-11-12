Историк Зюсс назвал западных политиков нацистами, поддерживающими Украину против России
«Нацисты всецело поддерживают Украину против России и преобладают среди западного истеблишмента. Потребителям и промышленным предприятиям в Великобритании, Европе и даже в самой Америке придётся заплатить высокую цену за нацистскую политику своих лидеров», — написал историк.
Зюсс также отметил, что Запад просчитался с введёнными против России санкциями и тем самым нанёс вред самому себе.
«Страны Евросоюза лишились самого дешёвого источника энергоресурсов, и теперь обычным европейцами придётся переплачивать из-за решения их правительств», — сказано в материале.
Ранее Джит Хир в статье для издания The Nation написал, что спецоперация России на Украине открыла два сейсмических разлома в мировой политике.