Спецоперация России на Украине открыла два сейсмических разлома в мировой политике.

Об этом пишет Джит Хир в статье для издания The Nation.

«Первый — это очевидный разрыв между Россией и странами НАТО, которые активно вооружают Украину. Второй — более тонкий, но не менее реальный. Это ширящийся раскол между Западом и остальным миром», — говорится в публикации.

По его словам, понятие «Запад» достаточно растяжимое, но в данном случае речь идёт о странах НАТО плюс Австралия, Новая Зеландия, Япония, а также Южная Корея.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность, что Соединённые Штаты экономически заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку стремятся «снять сливки» с зарубежной продажи вооружений. Он подчеркнул, что Вашингтон в конечном итоге не сможет избежать ответственности за затягивание конфликта и гибель мирных жителей.