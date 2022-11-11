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The Nation: спецоперация на Украине открыла два сейсмических разлома в мировой политике

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Спецоперация России на Украине открыла два сейсмических разлома в мировой политике.
The Nation: спецоперация на Украине открыла два сейсмических разлома в мировой политике
  • AP
  • © Andrii Marienko

Об этом пишет Джит Хир в статье для издания The Nation.

«Первый — это очевидный разрыв между Россией и странами НАТО, которые активно вооружают Украину. Второй — более тонкий, но не менее реальный. Это ширящийся раскол между Западом и остальным миром», — говорится в публикации.

По его словам, понятие «Запад» достаточно растяжимое, но в данном случае речь идёт о странах НАТО плюс Австралия, Новая Зеландия, Япония, а также Южная Корея.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность, что Соединённые Штаты экономически заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку стремятся «снять сливки» с зарубежной продажи вооружений. Он подчеркнул, что Вашингтон в конечном итоге не сможет избежать ответственности за затягивание конфликта и гибель мирных жителей.

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