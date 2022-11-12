Узнать больше

Салливан: провокации КНДР могут привести к увеличению военного присутствия США в АТР

Короткая ссылка
Американский лидер Джо Байден предупредит лидера КНР Си Цзиньпина о том, что продолжение провокаций со стороны Северной Кореи может привести к увеличению военного присутствия Соединённых Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Он (Байден. — RT) скажет президенту Си о своей точке зрения: Северная Корея представляет угрозу не только для США, Кореи и Японии, а для мира и стабильности во всём регионе. И если Северная Корея продолжит движение по этому пути, это будет означать дальнейшее увеличение американского военного присутствия в регионе», — цитирует его РИА Новости.

Салливан добавил, что у Пекина есть интерес в том, чтобы играть роль в «купировании худших устремлений» со стороны КНДР.

5 ноября заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Москва выступает против любой военной эскалации, которая угрожает безопасности Корейского полуострова.

8 ноября агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что правительство США рассматривает возможность отправки авианосца в Японское море в случае проведения КНДР ядерного испытания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить