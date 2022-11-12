Салливан: провокации КНДР могут привести к увеличению военного присутствия США в АТР

Американский лидер Джо Байден предупредит лидера КНР Си Цзиньпина о том, что продолжение провокаций со стороны Северной Кореи может привести к увеличению военного присутствия Соединённых Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Он (Байден. — RT) скажет президенту Си о своей точке зрения: Северная Корея представляет угрозу не только для США, Кореи и Японии, а для мира и стабильности во всём регионе. И если Северная Корея продолжит движение по этому пути, это будет означать дальнейшее увеличение американского военного присутствия в регионе», — цитирует его РИА Новости.

Салливан добавил, что у Пекина есть интерес в том, чтобы играть роль в «купировании худших устремлений» со стороны КНДР.

5 ноября заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Москва выступает против любой военной эскалации, которая угрожает безопасности Корейского полуострова.

8 ноября агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что правительство США рассматривает возможность отправки авианосца в Японское море в случае проведения КНДР ядерного испытания.