Дипломат: Россия выступает против угрожающей Корейскому полуострову военной активности

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Москва выступает против любой военной эскалации, которая угрожает безопасности Корейского полуострова.

Об этом она сказала в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии», — цитирует её РИА Новости.

Евстигнеева заявила, что ситуация на Корейском полуострове существенно обострилась за последнее время.

Она назвала причиной этого стремление США принудить КНДР к одностороннему разоружению с помощью санкционного и силового давления.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил запуск межконтинентальной баллистической ракеты со стороны Северной Кореи.