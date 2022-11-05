Дипломат: Россия выступает против угрожающей Корейскому полуострову военной активности
Об этом она сказала в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
«Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии», — цитирует её РИА Новости.
Евстигнеева заявила, что ситуация на Корейском полуострове существенно обострилась за последнее время.
Она назвала причиной этого стремление США принудить КНДР к одностороннему разоружению с помощью санкционного и силового давления.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил запуск межконтинентальной баллистической ракеты со стороны Северной Кореи.