Узнать больше

Дипломат: Россия выступает против угрожающей Корейскому полуострову военной активности

Короткая ссылка
Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Москва выступает против любой военной эскалации, которая угрожает безопасности Корейского полуострова.

Об этом она сказала в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии», — цитирует её РИА Новости.

Евстигнеева заявила, что ситуация на Корейском полуострове существенно обострилась за последнее время.

Она назвала причиной этого стремление США принудить КНДР к одностороннему разоружению с помощью санкционного и силового давления.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил запуск межконтинентальной баллистической ракеты со стороны Северной Кореи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить