Kyodo: США могут направить в Японское море авианосец в случае ядерного испытания КНДР

Правительство США рассматривает возможность отправки авианосца в Японское море в случае проведения КНДР ядерного испытания, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Отмечается, что США также готовят проект резолюции для СБ ООН с целью усиления санкционного давления на КНДР.

Уточнянтся, что данные меры могут быть обсуждены в ходе встреч лидеров Японии, США и Южной Кореи на полях саммита G20.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США допускают, что КНДР может провести испытания ядерного оружия во время саммита G20.